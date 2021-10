Niet zo heel lang geleden kon je bij ons al lezen dat Ubisoft groen licht gegeven zou hebben voor de ontwikkeling van een nieuwe Splinter Cell-game. Nu lijkt het erop dat de ontwikkeling al een tijdje onderweg is.

Eerder dit jaar, niet zo heel lang voor de E3, heeft Ubisoft een game getest wat mogelijk de nieuwe Splinter Cell wordt. Volgens degenen die de korte demo onder handen hebben genomen, was het niet duidelijk wat ze precies aan het spelen waren. Er werd geen naam of werktitel gecommuniceerd. Wat wel direct opviel is dat het qua gameplay veel weg had van Splinter Cell, met Hitman-elementen.

Uiteindelijk betekent dit niet dat de uiteindelijke game ook zo zal zijn, noch dat het alle waargenomen elementen zal bevatten, maar het betekent wel dat Ubisoft met wat ideeën aan het experimenteren is. Hopelijk horen we snel meer over het project, want het moge duidelijk zijn dat er genoeg fans op een welverdiend vervolg of reboot aan het wachten zijn.