Al een lange tijd gaan er geruchten over een Splinter Cell en hoewel Ubisoft een vervolg nooit heeft uitgesloten, waren ze ook niet echt concreet de afgelopen jaren. Toch blijkt er wel degelijk aan een nieuw deel gewerkt te worden, want VGC meldt op basis van eigen bronnen dat Ubisoft groen licht heeft gegeven voor een nieuw deel.

Twee personen hebben aan VGC laten weten dat de nieuwe Splinter Cell onder leiding staat van een studio buiten die in Montréal, wat een van de belangrijkste studio’s voor de ontwikkelaar is. Wie de ontwikkelaar precies is, is echter niet duidelijk. De game verkeert nu in een vroeg fase van productie en er is een kleine kans dat de aankondiging volgend jaar gedaan wordt.

Op basis van deze informatie is navraag gedaan bij Ubisoft, maar die wilde niet reageren op de geruchten. We weten dus letterlijk niets, behalve dan dat er aan een nieuw deel gewerkt wordt. Maar gezien dat niet officieel is bevestigd, is ook dat nog even aankijken.