Gamers op de Xbox konden natuurlijk al langer streamen door de Twitch-app te installeren, maar nu heeft Microsoft besloten deze functie in de firmware van Xbox zelf te integreren. Geen geklooi meer met extra apps, maar gewoon direct live gaan dus. Onder het ‘Capture and Share’ tabblad in het menu zal een nieuwe optie genaamd ‘Live Streaming’ geplaatst worden. Wanneer je dan een Twitch-account hebt gelinkt, kan je gelijk live gaan!

Xbox Insiders hebben deze update reeds ontvangen om er mee te gaan testen. Wanneer de update voor iedereen beschikbaar komt is helaas nog niet bekend. Wat wellicht nog interessanter is, is het feit dat Xbox Series X|S games met deze update ook via Xbox Cloud Gaming speelbaar zullen worden op Xbox One consoles. Major Nelson plaatste een tweet met een link naar de Xbox Insider release notes met alle informatie op een rijtje.