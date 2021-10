Gran Turismo 7 is weer terug met een korte behind the scenes video, waarin de maker van de Gran Turismo franchise, Kazunori Yamauchi, het woord neemt over het verzamelen van auto’s in het spel.

Gran Turismo 7 zal meer dan 400 verschillende wagens te verzamelen hebben, die stuk voor stuk hoogwaardige, gedetailleerde modellen zijn van hun fysieke tegenhanger. Laat ik er maar niet al te veel woorden aan vuilmaken en jullie aanraden om de onderstaande video te bekijken.

De racer verschijnt voor de PlayStation 4 en 5 op 4 maart 2022.