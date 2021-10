In deze game van Supertrick Games speel je als het ware in een ridicule en lugubere tv-show. Denk maar een aan soort arena, waarin je tegen elkaar vecht. Je kunt ook wapens maken om deze in te zetten tegen je tegenstanders om ze af te maken.

Deathverse: Let it Die! zal in de lente van 2022 uitkomen voor de PlayStation 4 en 5. Meer details kun je hier op het PlayStation blog vinden. Bekijk hieronder een eerste trailer.