Eind oktober 2021 werd de game Deathverse: Let it Die aangekondigd voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game zou deze lente uitkomen, maar dat is overduidelijk niet gelukt gezien de titel nog nergens te bekennen is. Nu zijn we te weten gekomen dat het nog even zal duren.

Uitgever GungHo Online Entertainment en ontwikkelaar Supertrick Games hebben namelijk aangekondigd dat de game is uitgesteld naar de herfst van dit jaar. Een precieze releasedatum is niet bekendgemaakt, dus het is afwachten tot men daar meer duidelijkheid over geeft.

Het uitstel heeft te maken met de open beta die begin juni georganiseerd werd. Dit heeft de ontwikkelaar veel feedback opgeleverd en daarom nemen ze wat meer tijd.