Tijdens State of Play heeft Sony zojuist in samenwerking met Nexon Kartrider Drift aangekondigd voor de PlayStation 4. Opvallend genoeg is er geen native PS5-versie aangekondigd, maar die kan natuurlijk nog volgen.

Het betreft hier een partyracer, zoals je die wel vaker ziet en afgaande op de trailer schotelt de game je de nodige variatie voor qua omgevingen, alsook personages. Die personages kun je bovendien ook weer customizen, om het van een eigen stijl te voorzien.

Kartrider Drift zal in 2022 verschijnen als free-to-play game.