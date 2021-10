In september werd de game First Class Trouble aangekondigd voor de PlayStation 5. Tijdens State of Play kwam de game vanavond weer voorbij en dat middels een developer diary, waarbij de ontwikkelaars het een en ander over de game te vertellen hadden.

Bekijk dus zeker even de onderstaande video om meer over First Class Trouble te weten te komen, een game waarin je met anderen samenspeelt om de op hol geslagen AI aan te pakken. Maar wie van je medespelers kan je vertrouwen..? Meer over de game lees je in ons eerdere bericht en anders op het PlayStation Blog.

Verder heeft Sony nog laten weten dat deze game direct vanaf de release bij PlayStation Plus zit. Deze titel maakt dus deel uit van de line-up die volgende week dinsdag live gaat, zowel de PS4- als de PS5-versie.