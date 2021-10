Eergisteren werd bekendgemaakt welke games er volgende maand beschikbaar worden gesteld voor PlayStation Plus-abonnees. Daar zitten drie titels tussen voor de PlayStation VR, maar één daarvan is ook gewoon op de tv te spelen.

Zoals één van onze lezers al liet weten in de comments van het bericht over de aankomende PlayStation Plus-games, is The Persistence ook zonder PlayStation VR te spelen. Zo hebben ook gamers die de headset niet bezitten, er volgende maand een extra PS Plus-titel bij.

Nu wil Sony wel eens vreemd doen wat betreft PlayStation Plus-titels en bijvoorbeeld een game voor zowel de PS4 als PS5 voor één platform ‘gratis’ beschikbaar stellen, maar nu zitten er geen haken en ogen aan. Het is alleen niet zeker of je gebruik kan maken van de gratis PlayStation 5-upgrade.