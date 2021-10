We naderen alweer het einde van het jaar 2021 nu we bijna in november zijn aangekomen. Dit betekent ook dat we weer nieuwe PlayStation Plus games mogen verwachten en hoewel er gisteren al het een en ander lekte, is de officiële bevestiging nu hier.

Vanaf dinsdag 2 november mogen we Knockout City en First Class Trouble voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 verwachten. Daarnaast wordt Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning voor de PlayStation 4 beschikbaar gesteld. Maar daar stopt het niet.

Omdat PlayStation VR vijf jaar bestaat, beloofde Sony laatst al met wat PlayStation Plus extra’s te komen en ze houden woord. Als abonnee kan je vanaf dinsdag ook The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners en Until You Fall downloaden voor PlayStation VR.

De eerstgenoemde titels zijn tot 6 december beschikbaar, de drie PlayStation VR games zelfs tot 3 januari 2022. Erg netjes dus, want hiermee krijgen we maar liefst zes games volgende week. Hieronder een video om een indruk te krijgen van alle titels.

Met deze aanstaande line-up, zullen de huidige games nog slechts een paar dagen beschikbaar zijn. Als je Hell Let Loose voor de PlayStation 5 nog niet hebt binnengehaald, dan kan je daarvoor hier terecht. Voor de PlayStation 4 kan je Mortal Kombat X hier vinden en PGA Tour 2K21 hier.