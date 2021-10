Sony heeft vandaag een feestje te vieren, want PlayStation VR bestaat precies vijf jaar. Sindsdien zijn er veel games voor het virtual reality platform verschenen en ook is het een commercieel succes. Dat heeft de aankondiging van PlayStation VR 2 wel bewezen. Deze vr-headset is momenteel in ontwikkeling en moet ergens in de toekomst verschijnen.

Om de verjaardag van PlayStation VR te vieren, zal Sony vanaf november drie gratis games voor het platform weggeven. De enige vereiste is wel dat je PlayStation Plus abonnee bent. Welke games het betreft is nog in nevelen gehuld, want dat zal Sony binnenkort bekendmaken.

Verder heeft Sony bekendgemaakt welke games het meeste zijn gespeeld in de afgelopen vijf jaar. De top 5 bestaat uit de volgende titels:

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 biohazard

In aanvulling daarop heeft Sony nog wat meer regio specifieke statistieken vrijgegeven, zo bestaat de top 5 per regio uit het volgende: