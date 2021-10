Ontwikkelaar en uitgever Capcom heeft de laatste tijd de ene na de andere succeservaring gehad en dat wil uiteraard maar één ding zeggen: het is dringend tijd voor een welverdiende vakantie. ‘Vakantie’ is misschien wat vreemd uitgedrukt, maar de uitgever heeft alleszins geen grootse plannen meer voor de rest van dit fiscale jaar.

Capcom kondigde namelijk in een recent verslag aan, dat er geen nieuwe grote titels op de planning staan tot minstens 31 maart 2022. Deze droogte zal waarschijnlijk nog na die datum wat langer duren, aangezien we momenteel nog geen concrete releasedata hebben van hun huidige projecten. Zo verwachten we, bijvoorbeeld, nog steeds de multiplayer titel Resident Evil Re:Verse en een remake van Resident Evil 4. Als troostprijs krijgen we gelukkig nog de nieuwe Resident Evil film eind dit jaar.