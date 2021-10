Het is vandaag 31 oktober en dat is natuurlijk de dag van Halloween. Rockstar Games viert deze dag ook in GTA Online. Onder de noemer ‘Halloween Week’ zijn er nu diverse acties in de game waar spelers van kunnen profiteren en dat met een griezelig tintje.

In verschillende modi van GTA Online kun je nu tijdelijk extra beloningen verdienen. Zo leveren de Halloween Bunker Series nu drie keer zoveel GTA$ en RP op als normaal en ontvang je ook nog steeds dubbele beloningen in Halloween-activiteiten zoals Come Out to Play, Condemned, bepaalde Slasher-maps en Alien Survivals. Arcade-bezitters hebben nog tot 3 november om de Camhedz-kast aan hun Arcade toe te voegen.

Verder krijg je ook dubbele beloningen in Business Battles. Als je de Event Cargo wint, krijg je tevens de Orange Skull Emissive Mask en de Street Crimes Red Gangs Tee als beloning. Andere promoties betreffen de Shark Camo Livery voor de Pegassi Toreador die je gratis krijgt wanneer je deze week GTA Online speelt en een speciale uitdaging voor de racers onder ons. Lukt het je namelijk om vier dagen op rij eerste of tweede te worden in de Street Race Series, dan krijg je de sleutels van de Obey Tailgater S.

Ook maken spelers in de The Diamond Casino & Resort weer kans om een gratis voertuig te winnen. Als je deze week een draai geeft aan de Lucky Wheel, kun je een Albany Lurcher met de speciale ‘The Ripper’-livery winnen. Tot slot zijn er nog enkele kortingen om tijdelijk van te profiteren en die hebben we hieronder opgesomd.