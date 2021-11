De Nederlandse ontwikkelaar Vertigo Games heeft aangekondigd dat hun virtual reality coöp first-person shooter After the Fall op 9 december zal uitkomen voor PlayStation VR, Oculus Quest 2 en pc.

After the Fall werd twee jaar geleden aangekondigd voor Steam en Oculus Quest 2 tijdens de E3 van 2019, maar gelukkig liet Vertigo Games in maart van dit jaar weten dat ook PlayStation spelers de boot niet zouden missen. Het was alleen nog even wachten op een releasedatum en gelukkig hebben we die nu dus ook.

Vertigo Games heeft al een aantal geprezen vr-games op hun naam staan, zo is er de zombie shooter Arizona Sunshine, A Fisherman’s Tale en nog een aantal andere games. Benieuwd naar wat After the Fall te bieden heeft? Bekijk dan de nieuwe trailer en een aantal van de features hieronder.