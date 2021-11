Het had afgelopen september nogal wat voeten in de aarde: het euvel omtrent de CMOS-batterij in de PlayStation 4 en PlayStation 5. Mocht die batterij leeg of verwijderd zijn én je hebt geen verbinding met het internet, dan zijn nagenoeg alle games op de PlayStation 4 onspeelbaar en datzelfde geldt voor een gedeelte van de PlayStation 5 bibliotheek.

Dat probleem lijkt nu definitief tot het verleden te behoren, zo blijkt uit een nieuwe analyse van Hikikomori Media. Sony heeft reeds updates uitgerold om deze problemen aan te pakken, maar concrete testresultaten bleven tot nu toe uit. Volgens Hikikomori Media is in ieder geval de PlayStation 5 volledig te gebruiken, mocht de CMOS batterij niet meer aanwezig zijn in de console.

Er schuilt echter wel een addertje onder het gras: PlayStation Plus games zijn op geen enkele manier te spelen als de CMOS-batterij verwijderd of leeg is. Je kunt de analyse van Hikikomori Media hieronder bekijken.