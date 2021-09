Bijna een half jaar geleden kwam het nieuws naar buiten dat wanneer de CMOS-batterij in de PlayStation 4 of PlayStation 5 niet langer werkt, het potentieel problemen kan opleveren voor het spelen van games. Nu gaan die batterijen heel lang mee en zelfs als er een probleem is, dan is dat vrij makkelijk op te lossen. Aangezien er nogal sensationeel werd gereageerd op iets dat eigenlijk heel normaal is, lijkt Sony het probleem alvast te hebben opgelost.

Na de meest recente PlayStation 4 en PlayStation 5 firmware updates kunnen games ook zonder CMOS-batterij gespeeld worden. Het enige wat ontbreekt is een datum en tijd bij de Trophies die je verdient. Dit is onder meer door Destruction Games getest en bevestigd. Zoals altijd weer een storm in een glas water. Mocht jij je toch druk hebben gemaakt dat over een jaar of tien je CMOS-batterij het niet meer doet, dan kun je nu opgelucht ademhalen.