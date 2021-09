Sony heeft zojuist aangekondigd dat de volgende firmware update voor de PlayStation 5 vanaf morgen beschikbaar zal zijn. Met de release van deze update zal het mogelijk zijn om het interne geheugen uit te breiden met een extra M.2 SSD, waardoor je niet langer beperkt bent tot wat de PlayStation 5 van zichzelf te bieden heeft.

Dit is een van de belangrijkere features die met deze update meekomt, maar daar stopt het niet. Zo zal ook de user interface van de console in verschillende opzichten geoptimaliseerd worden. Vrijwel alle features die we eerder uitgebreid omschreven hebben, zullen met deze update geïmplementeerd worden.

Alle details kun je hier terugvinden en als je liever een video kijkt, kan je hieronder op play drukken. In deze video worden alle veranderingen, features en toevoegingen getoond.