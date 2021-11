Blackwind, de sci-fi action platformer waarin je al schietend met je mech de alien invasie probeert terug te dringen, komt mid-januari uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

In Blackwind zal je constant afwisselen tussen hack-and-slash gameplay, schieten en je een baan door de levels navigeren door middel van platforming. Je speelt als tienerheld in wording James Hawkins, die tijdens de Raknos alien invasie zijn vaders mech prototype vindt. Met dit pak en de ingebouwde A.I. genaamd Blackwind, zal James zijn best moeten doen om de aliens terug te dringen en zijn vader te vinden.

Mocht je nu warmdraaien van een beetje mech actie, check dan zeker de onderstaande trailer om wat beter te begrijpen hoe Blackwind zal spelen