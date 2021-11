Nintendo kondigde laatst een uitbreiding voor Animal Crossing aan en dat samen met de grote 2.0 update. De bedoeling was dat die grote update met veel nieuwe mogelijkheden en content op 5 november live zou gaan, maar men is een dagje vroeger. Hierdoor is de 2.0 update nu al beschikbaar om te downloaden.

Het betaalde stukje content, Happy Home Paradise, is echter nog niet live. Naar verwachting gaat die gewoon morgen online, dus daar zul je nog even op moeten wachten. De 2.00 update heeft nog geen patch notes ontvangen, maar hieronder tref je een algemeen overzicht met wat je van deze update kan verwachten.