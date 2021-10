Animal Crossing is al sinds de release razend populaire en Nintendo beloofde eerder dit jaar dat ze nog niet klaar zijn met de game. Eerder vandaag vond er een Animal Crossing Direct uitzending plaats en zo weten we nu wat er in de pijplijn zit. Allereerst verschijnt er op 5 november een grote update, die geheel gratis voor alle spelers.

Deze update, ‘Ver. 2.0’ genoemd, voegt verschillende nieuwe features toe. Hieronder valt ‘Roost’, waarmee spelers andere spelers kunnen uitnodigen. Ook wordt de foto applicatie in-game vernieuwd, waardoor er meer mogelijkheden zijn om leuke plaatjes te schieten. Verder brengt deze update een mysterieus eiland naar de game, die spelers kunnen ontdekken.

Dat is niet alles, want ook verschijnt er nog een betaalde uitbreiding: Happy Home Paradise. Deze uitbreiding verschijnt eveneens op 5 november en zal een prijskaartje van rond de € 25,- hebben. Het doel van deze uitbreiding voor spelers is om het vakantiehuis van hun dromen te bemachtigen. Dit speelt zich af op een nieuwe locatie en je krijgt verschillende eilanden om uit te kiezen.

Voor meer specifiek details en beelden kun je de video hieronder bekijken.