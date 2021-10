Animal Crossing is nog altijd ongekend populair en tijdens de vorige Nintendo Direct maakte Nintendo bekend dat er in oktober een speciale Direct onderweg is voor Animal Crossing: New Horizons, dit middels een korte teaser die zich afspeelde in een museum.

We moesten even wachten op de definitieve datum, maar ook die is nu bekend: vrijdag 15 oktober. De stream begint in de Benelux om 16:00 uur en zal ongeveer 20 minuten duren. Waarschijnlijk zal de aankomende update voor Animal Crossing fors zijn, gezien de lengte van de stream.