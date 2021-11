Nintendo heeft weer nieuwe informatie gedeeld over de verkopen van de Nintendo Switch. Hieruit blijkt dat de hybride console in het vorige kwartaal 3.83 miljoen keer verscheept is. Dit brengt het totale aantal verscheepte units op 92.87 miljoen. Althans, dat aantal werd bereikt op 30 september 2021.

Het is dus nog even wachten tot het huidige kwartaal voorbij is alvorens we te weten komen of de Switch OLED voor een boost in de sales heeft gezorgd. Het genoemde aantal tot 30 september gaat om een combinatie van de oorspronkelijke Switch en de Switch Lite.

Ondanks dat het het platform nog steeds prima af gaat, heeft Nintendo de verwachting qua het aantal te produceren units wat bijgesteld. Dit lieten we onlangs al weten, zo is het aantal units met 20% naar beneden aangepast. Dit is voornamelijk te wijten aan de tekorten op chips.