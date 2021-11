De tekorten op componenten voor consoles en andere technische producten blijft maar aanhouden, wat tot vervelende situaties leidt. Zo is de PlayStation 5 amper verkrijgbaar en hetzelfde geldt voor de Xbox Series X|S. Ook de Nintendo Switch OLED is maar mondjesmaat bij retailers te vinden en dit alles gaat nog wel even duren.

Ook Nintendo ervaart overduidelijk de effecten van de tekorten, want het bedrijf heeft zijn verwachting bij moeten stellen. Nintendo had de intentie om 30 miljoen units te produceren voor het einde van maart 2022, maar dat hebben ze nu naar beneden bijgesteld wat een afname van 20% oplevert. De verwachting is namelijk gezakt naar 24 miljoen.

Nintendo zal dus 6 miljoen units minder produceren dan aanvankelijk gepland. Dit terwijl Nintendo de productie vanwege het OLED model juist wilde opvoeren, maar dat wordt geremd door de chiptekorten. Het is niet duidelijk wanneer Nintendo verwacht dat de productie weer verder opgevoerd wordt.