Take-Two Interactive heeft opnieuw de verkoopcijfers bekendgemaakt van de twee grootste titels van Rockstar, namelijk Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2. Deze cijfers laten zien dat beide games nog steeds nieuw publiek aantrekken.

Je zou van Grand Theft Auto V verwachten dat de verkopen nu wel een keertje op zijn einde lopen. Niets is minder waar, want de game blijft maar over de (digitale) toonbank vliegen. Begin augustus van dit jaar stond de teller op 150 miljoen verscheepte exemplaren en dat zijn er nu meer dan 155 miljoen.

De laatste keer dat we wat van de verkoopcijfers van Red Dead Redemption 2 hebben gehoord, was in mei van dit jaar. Toen kwam het nieuws naar buiten dat er 37 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2 waren verscheept. Dat zijn er nu meer dan 39 miljoen. Dat is niet zo indrukwekkend als GTA V, maar nog steeds erg goed.