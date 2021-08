Take-Two Interactive heeft bij het bekendmaken van de laatste kwartaalcijfers weer een update gegeven over hoe het er met Grand Theft Auto V voor staat en het is haast bizar te noemen. De game heeft sinds de release in 2013 maar liefst 150 miljoen exemplaren weten te verschepen en daaruit blijkt dat de verkoop geen moment stil heeft gelegen.

Dan te bedenken dat de uitgever de game later dit jaar opnieuw uitbrengt voor onder andere de PlayStation 5 en je begrijpt dat het einde van het succes van de game nog lang niet in zicht is. In ander nieuws doet ook Red Dead Redemption 2 het uitstekend, die game is inmiddels 38 miljoen keer verscheept.

Beide games zijn de meest succesvolle in de franchise, wat uit totaalcijfers blijkt. Zo staat de Grand Theft Auto franchise nu op meer dan 350 miljoen verscheepte exemplaren en de Red Dead franchise op 60 miljoen verscheepte exemplaren.

Verder heeft NBA 2K21 het ook uitstekend gedaan met meer dan 11 miljoen verscheepte units en Borderlands 3 doet het ook niet verkeerd met inmiddels meer dan 13 miljoen verscheepte units.