Iedereen kent de PlayStation Vita natuurlijk als een handheld console, maar het apparaat kan veel meer dan alleen games afspelen. Juist om die reden heeft Sony het Vita handelsmerk ook laten vastleggen als gegevensdrager voor audio, video en afbeeldingen. Daar is eerder bezwaar tegen gemaakt en het Europese hof heeft nu besloten dat het handelsmerk in Europa gedeeltelijk komt te vervallen.

Er wordt beargumenteerd dat het handelsmerk niet langer relevant is, omdat er niet actief gebruik van wordt gemaakt. Het handelsmerk moet commercieel worden toegepast en zo niet, dan staat het andere partijen vrij daar bezwaar tegen te maken en kan het handelsmerk komen te vervallen, aldus het Europese hof. Aangezien de Vita altijd als een handheld in de markt is gezet, was Sony niet in staat het hoger beroep te winnen.