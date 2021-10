Eerder dit jaar was Sony van plan om de PlayStation Store van de PlayStation 3, PlayStation Vita en PlayStation Portable te sluiten. Die laatste is inmiddels dicht, maar de andere twee PlayStation Stores zijn alsnog open gebleven, dit omdat de community fel reageerde op de aankondiging.

Het is dus nog altijd mogelijk om content aan te schaffen voor de PlayStation 3 en PlayStation Vita, al zullen de betaalmiddelen wel gaan afnemen. Sony heeft aangegeven dat ze vanaf 27 oktober de optie om te betalen met een creditcard, betaalkaart of PayPal zullen uitschakelen.

Dit betekent niet dat het onmogelijk wordt om content te kopen, het wordt alleen geminimaliseerd in betaalopties. Vanaf de genoemde datum zal het enkel nog mogelijk zijn door middel van een PlayStation tegoedkaart, waarmee je je digitale portemonnee kunt aanvullen.

Wat de precieze reden is voor het verwijderen van verschillende betaalopties is niet duidelijk, maar het is fijn dat er in ieder geval nog een optie overblijft. En voor PlayStation Network tegoed kan je natuurlijk bij onze zustersite KaartDirect.nl terecht.