Review | Sonos Beam (Gen2) – De Sonos Arc was een erg fijn product die bij mij erg in de smaak viel. Nu heb ik te maken met eenzelfde soort product van Sonos. Dit keer geleverd in een maatje kleiner en onder een andere noemer. Het betreft niet zomaar een willekeurige soundbar, want Sonos heeft een nieuwe versie van een bestaande uitgebracht met als volledige naam: de Sonos Beam (Gen 2). Een klein tot middelgroot formaat soundbar dat voor een bioscoop ervaring zou moeten zorgen. Flinke woorden, waarmee zo’n klein product voor de dag komt. Het is daarom geen verkeerd idee om dit eens te onderzoeken en een kijkje te nemen of inderdaad de tweede generatie van de Sonos Beam een leuke geluidservaring kan bieden.

Weer dat mooie design!

De Sonos Beam (Gen 2) is verkrijgbaar in het zwart en wit. In ons geval hebben wij een witte versie uit de verpakking mogen halen. Ook in dit geval, net zoals bij de Sonos Arc, is het een cadeautje wat je uit mag pakken. Sonos scoort hier punten mee, dus het moet altijd even gezegd worden wanneer de presentatie dik in orde is. De 65 centimeter lange soundbar is niet de allerkleinste. Dat gezegd hebbende, is het wel een stuk kleiner dan de gemiddelde soundbar op de huidige markt. Een beetje gemiddeld zeg maar. Het punt is wel duidelijk, de Sonos Beam is een makkelijk weg te werken soundbar die nooit echt zal storen onder je kleurrijke paneel. Het is vooral ook makkelijk te bedienen als je niet van de bank af wilt. Met je stem kan je via Google Assistent of Amazon Alexa de soundbar namelijk opdrachten geven.

Het design is wat je van Sonos mag verwachten. Strak, modern en simpelweg mooi. De rechthoekige vorm is bij de zijkanten rond afgewerkt voor een elegante uitstraling. Dat is ook gewoon wat de Sonos Beam is, een mooi afgewerkt product. Ondanks dat het van plastic is, oogt en voelt het premium. Dit komt mede door het feit dat er geen stoffen onderdeel aan te pas komt, wat altijd voor een wat oubollige uitstraling kan zorgen. Op de strak witte bovenkant van de Sonos Beam kan je nog in het midden een touchpaneel vinden. Hiermee kan je de standaard bedieningsmogelijkheden uitvoeren (volgend nummer, pauze zetten, etc.), maar ook kan je je mobiel synchroniseren via NFC. Om het helemaal af te maken, vind je op de achterkant de stroomaansluiting, een ethernet poort en de HDMI (eArc) ingang.

Inderdaad een bioscoop ervaring, maar…

De Sonos Beam is volgens Sonos een uiterst geschikte soundbar om voor een bioscoop ervaring te zorgen. We moeten ze nageven dat het geen verkeerd statement is. Als je van bass houdt, is dit een voortreffelijk product. Wat dit kleine ding weet te produceren aan bass is namelijk ongelooflijk. Het laat makkelijk je hele kamer trillen en als je hier een bombastische scene mee beluisterd, is het schudden geblazen. Dit is ook gewoon leuk met actievolle scenes. Het geluid komt hierdoor grotesk over wat erg weet te imponeren, mede dankzij een prima surround presentatie. Maar er komt natuurlijk bij geluid meer kijken dan alleen de bass. Met muziek, film en game content is er wat verschil in de presentatie te horen, maar komen we tot dezelfde conclusie.

Als je muziek luistert, zijn de middentonen teveel op de achtergrond geschoven. Hoewel het vrij helder is (zeker met wat tweaks in de app en als je de treble wat hoger zet), mis ik de zuiverheid in het geluid in lijn met het prijskaartje. De middentonen mochten een stuk prominenter uit de verf komen. Misschien dat het ligt aan de center speakers die wat meer power mochten hebben, maar dat is lastig vast te stellen. De hogere tonen zijn wat bescheiden, maar in het geheel aardig te noemen. Bij films wordt het eigenlijk wat erger. Bij bepaalde scenes, waarin de middentonen de overhand willen nemen bij druk geluid, hoor je dat dit spectrum te laag ligt. Je krijgt dan soms een soort waterput presentatie, wat erg contrasteert met de toch fijne bass presentatie. Onder het gamen heb je er een stuk minder last van, maar wederom omdat de middentonen teveel op de achtergrond staan, is het een immens contrast. Vooral in drukke scenes waarbij de bass de overhand heeft, die ineens een stuk zachter klinkt in scenes die rustiger zijn. Erg inconsistent.

Kort maar krachtig

Dat is ook wel een beetje waar het op neerkomt met de Sonos Beam. Het ‘bioscoop’ gevoel zit er wel in, maar bij de wat rustige content als films en casual games met minder actie, lijkt de Beam vrij ingetogen te zijn. Het lijkt wel een dubbele persoonlijkheid te hebben als het gaat om de geluidssignatuur. Het gebruikersgemak is natuurlijk wel erg fijn, maar dat mag een gegeven zijn van Sonos. De prijs ligt echter wat aan de hoge kant als je bekijkt hoe de Sonos Beam (Gen2) presteert. Rond de € 500,- is namelijk fors, maar het is wel een goedkoper alternatief op de hoger geprijsde Sonos Arc. Natuurlijk heeft de Sonos Beam als factor het formaat, wat in veel opstellingen een schot in de roos kan zijn. De ondersteuning van Dolby Atmos is ook mooi meegenomen en een dik pluspunt, alleen mis je wel DTS: X. Er zit dus veel inbegrepen in de Beam en je kan daarom ook wel spreken van een mooi, doch duur pakket.