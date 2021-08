Review | Sonos Arc – Afgezien van dat Sonos een heerlijk symmetrische merknaam is, zijn ze bij het grote publiek niet meer weg te denken in een woonkamer set-up. Vooral de soundbars zijn erg populair waar zij een aantal keuzes in bieden. Sonos is zo vriendelijk geweest om een Sonos Arc soundbar naar PlaySense op te sturen, zodat ik eens kan bekijken of dit de moeite waard is om onder je tv te plaatsen. Het is een mooie binnenkomer voor op de site, want het is geen kleine jongen deze soundbar, maar weet het ook zijn mannetje te staan?

Sonos heeft het design in ieder geval binnen

Mijn complimenten beginnen dit keer al bij het uitpakken van het product. Ik kan er simpelweg niet omheen dat Sonos er een feestje van maakt om dit product uit te pakken. Erg verzorgd, slick en stijlvol is een juiste samenvatting hiervoor. Eenmaal de Sonos Arc uit de doos gehaald, heb je te maken met een flinke jongen. Met 114 centimeter kan het perfect onder een 55” tv of groter. De soundbar zelf heeft een voortreffelijk design. Wat je ook van de rest mag vinden, het design is iets wat Sonos meer dan goed op orde heeft. Een rond ontwerp, waar ook geen stof of dergelijk bij komt kijken. Kortom een modern design wat rustig voor het oog is.

Want ook het aansluiten mag geen problemen vormen. Een simpele elektriciteitskabel en een HDMI-kabel erin en je kan eigenlijk al aan de slag. Met in het midden drie klein LED-lampjes, waardoor je de status van de soundbar kunt zien (of het aanstaat, connectie heeft, etc.), en op de bovenkant in het midden heb je touchknoppen voor het volume en start/pauze. Doordat alles in touchvorm is, draagt het bij aan het strakke design van de gehele soundbar. Ik heb een zwarte versie van de Sonos Arc binnengekregen en hoewel er ook een witte versie beschikbaar is, is de zwarte rondvormige geluidbalk alvast een aanrader.

De app is een vereiste voor het geluid

De Sonos Arc heeft aardig wat in zijn mars. Om te beginnen ben ik onder de indruk van de bass die deze balk kan produceren. Erg diep en vol, wat voor een mooie warme presentatie zorgt. Het overschaduwt ook niet de middentonen in deze, dus dat is een goed teken. De middentonen zelf zijn een ietwat ander verhaal, wat ook voor de wat hogere tonen geldt. Deze zijn een stuk minder uitgesproken en zelfs muffled te noemen. Hierbij komt de app om de hoek kijken, want hoewel het meerdere instelopties bevat, kun je in dit geval de bass en de treble verhogen. Het is eigenlijk een vereiste als je het mij vraagt, want het resultaat met het flink verhogen van de treble in de EQ optie (en ook de bass wat omhoog krikken) is een veel meer zuivere presentatie die voller is qua tonen dan zo uit de doos.

Film content laat je de kracht van de Sonos Arc horen. Een mini-bioscoop als het ware, en al helemaal als je een wat grotere woonkamer hebt waar het geluid uit de Sonos Arc goed kan ademen. Het is dan ook af te raden dit product aan te schaffen als je met beperkte ruimte zit, het doet geen eer aan het resultaat. Over muzikale content ben ik dan wat minder te spreken. Hoewel het gewoon goed is, vallen de oneffenheden bij de hogere middentonen mij iets teveel op en ook de hogere tonen zijn simpelweg wat minder accuraat. Met wat drukkere content kan het dus een kleine chaos zijn. Voor €899,99 had er meer uitwerking bij de hogere (midden)tonen mogen zitten. De bass is namelijk uitzonderlijk goed, dus het is zonde dat voornamelijk de soundbar bij de treble zijn kracht verliest. Hoewel de app dit nogal kan opvangen, is het jammer dat de Sonos Arc out-of-the-box de hogere (midden)tonen niet iets zuiverder heeft en dat het hogere spectrum niet wat meer detail kent.

Ditzelfde merk ik ook op met game content. Zeer genietbaar, tof en vooral imposant, maar accuraat gezien is het wat minder. Je behoudt grotesk geluid door de linker- en rechterzijde van de soundbar, die het geluid ruimtelijk laat weerklinken, maar ik kan er niet omheen wat onzuiverheden te bespeuren bij de wat hogere middentonen. De treble moet in deze ook gewoon verhoogd worden (via de app kan dit) om zuiver geluid te bieden. Op erg drukke momenten zijn de hogere middentonen en het treble geluid al snel een warboel. Ik moet hierbij wel de notie maken dat met goed luisteren je het eruit kan halen en voor het mainstream gebruik heb je te maken met lekker geluid voor je content. Maar, het mocht hier en daar een tikkeltje zuiverder zijn.

Alles met de app!

Het is een beetje jammer dat er geen afstandsbediening meegeleverd wordt. Maar niet getreurd, Sonos heeft een reden om deze ouderwetse aanpak achterwege te laten. Je kunt namelijk via de Sonos app alles bedienen wat met Sonos te maken heeft, dus ook de Sonos Arc. Zoals eerder aangegeven, kun je dus de equalizer instellingen aanpassen maar nog veel meer. Je kunt meerdere producten van Sonos erbij voegen, om bijvoorbeeld je soundbar set-up uit te breiden naar een surround set-up. Zodoende heb je via de software op je mobiel een mooi overzicht van je opstelling. Het werkt ook allemaal perfect. Hetzelfde geldt voor de eerste keer instellen van de soundbar. Via de app regel je dat de soundbar via jouw netwerk bereikbaar is, een kind kan de was doen.

Je kunt ook met een hoogte instelling aan de slag gaan. Gezien de Sonos Arc Dolby Atmos ondersteuning biedt, is het een fijne bijkomstigheid dat ook hier over na is gedacht. Natuurlijk kun je de Sonos Arc ook gewoon gebruiken voor het luisteren van muziek en dat zonder je tv te gebruiken. Zo kun je gebruikmaken van Sonos Radio, maar ook via Bluetooth muziek streamen naar de Sonos Arc en dat via Spotify en dergelijke. Alles via de app en ik kan niets anders zeggen dan dat het een goede ervaring heeft opgeleverd. Je kunt uiteraard verschillende afstandsbedieningen pairen met de Sonos Arc, mocht je geen trek hebben om alles met je mobiel te bedienen. Anders kun je via Google Assistent of Alexa met je stem de soundbar ook bedienen.