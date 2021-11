Eind mei dit jaar liet SEGA weten dat zij bezig zijn met een geheel nieuwe Sonic-game en dat deze in 2022 zal moeten verschijnen. Buiten een teaser is er verder geen informatie gegeven door de Japanse ontwikkelaar/uitgever. Wellicht is nu wel de titel van het spel bekend.

SEGA heeft een naam vast laten leggen en dat kan wel eens de titel zijn voor de Sonic-game die volgend jaar uitkomt. De naam is ‘Sonic Frontiers’. Daar is verder niets uit af te leiden, dus op verdere details over het nieuwste avontuur van de blauwe egel zullen we geduldig moeten wachten.

Wellicht dat we begin december tijdens The Game Awards meer horen, dan kunnen we ook zien of eerdere geruchten omtrent ‘Sonic 2022’ op waarheid berusten.