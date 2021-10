Het is nu al een aantal maanden geleden sinds de Sonic Central livestream, waarbij de nieuwe Sonic the Hedgehog game gepland voor 2022 werd aangekondigd. Na enige tijd van stilte rondom deze titel beginnen er geruchten op te borrelen rondom onze blauwe, stekelige vriend.

De laatste geruchten komen van Dakiii, een editor op één van de meest populaire Sonic the Hedgehog nieuwssites. Dakiii meent contact te hebben gehad met een Q&A tester van Sonic 2022 volgens wie de nieuwe Sonic game er in ieder geval uitziet alsof het een heel hoog budget heeft. Locaties in het spel zouden veel weg hebben van hetgeen zoals je die in Breath of the Wild hebt gezien.

Sonic zou ook, zoals eigenlijk wel verwacht, beschikken over een gloednieuw model dat er heel goed uit zou zien volgens de playtester. Verder zal Sonic 2022 niet beschikken over meerdere speelbare karakters of Wisps, en kunnen verschillende speciale moves worden gekocht in een daaraan toegewijde shop. Op zich zijn dit allemaal geen dingen die geheel als een verrassing komen.

Het meest interessante deel van dit gerucht is misschien wel het feit dat het type terrein mogelijk een effect zal hebben op de snelheid van Sonic, zo kan je je voorstellen dat Sonic op een modderachtige ondergrond een stuk moeilijker vooruit zal komen dan op een strak, droog grasveld.

Of de geruchten een kern van waarheid hebben valt nog maar te bezien, maar mits Sonic 2022 niet vertraagd is kunnen we verwachten dat we in de komende maanden wel wat meer te zien of te horen krijgen direct vanuit SEGA. Neem de geruchten voor nu in ieder geval nog met een korreltje zout.