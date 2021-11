Het zal geen verrassing voor je zijn dat The Elder Scrolls V: Skyrim vandaag opnieuw uitgegeven wordt en deze keer in de vorm van een Anniversary Edition. Het is inmiddels exact 10 jaar geleden dat deze RPG klassieker in de schappen verscheen en velen onder ons hebben de game ongetwijfeld al gespeeld. Mocht je de game echter nog nooit hebben gespeeld, dan is deze trailer speciaal voor jou.

In deze trailer zien we de iconische game voorbij komen en de nieuwe content die je zult kunnen ervaren. Denk hierbij aan vissen, nieuwe wapens, pantsers, magie en nog veel meer dat nu in een bundel bij elkaar zit. Benieuwd wat je allemaal krijgt? Check dan de beelden hieronder.