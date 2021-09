Skyrim is inmiddels niet meer weg te denken uit de industrie. De game is talloze keren opnieuw uitgebracht op diverse platformen en je vraagt je wellicht af wanneer je de game op je digitale klok kunt spelen. Dat zal vast ook niet al te lang meer duren.

In november verschijnt er in ieder geval nog een nieuwe editie onder de noemer ‘Anniversary Edition’, en deze uitgave bevat alle eerder uitgebrachte content met nog wat extra’s. Wie dit iconische deel uit The Elder Scrolls reeks nog nooit heeft gespeeld en niet kan wachten tot november, die kan dan bij deze nieuwe deal terecht.

De huidige PlayStation Store deal van de week draait dit keer immers om Skyrim, waardoor de game met een flinke korting verkrijgbaar is. Hieronder kan je de deal in kwestie bekijken, die je een korting van 75% geeft.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – Van €59,99 voor €14,99

Heb je PSN-tegoed nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.