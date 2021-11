In 2009 kwam 1 vs. 100 uit voor de Xbox 360 en daar kon je ook echt prijzen mee winnen. 1 vs. 100 was een wekelijkse online show op de 360, waarin één speler het moest opnemen tegen 100 andere personen. Er werden vragen gesteld en daar moest je juist op antwoorden, net zoals dat het geval is in de gelijknamige show die op tv te zien was. Antwoordde je fout, dan viel je af. Degene die er alleen voor stond kon 10.000 Microsoft Points winnen als hij of zij iedereen wegspeelde. Won de groep, dan kregen degenen die over waren gebleven een gratis Xbox Live game.

Volgens journalist Jeff Grub zal deze game weer terugkeren op Xbox consoles. Hij heeft namelijk tijdens een aflevering van Grubb Snax laten weten dat 1 vs. 100 terug zal keren. Het spel zal worden gemaakt door Altspace VR, wat bij Microsofts Mixed Reality divisie hoort. Xbox baas Phil Spencer heeft twee jaar geleden al laten doorschemeren dat hij 1 vs. 100 graag terug ziet komen. Er zouden alleen wat problemen zijn met het verkrijgen van de rechten, die in bezit zijn van een spelshow bedrijf.

Hieronder de Grubb Snax episode waarin hij over de game spreekt.