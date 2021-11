Verschillende Xbox-gebruikers hebben de afgelopen dagen iets bijzonders opgemerkt. Diverse oudere Xbox 360-games, die via backwards compatibility speelbaar zijn op nieuwe Xbox-consoles, zijn namelijk uit het niets van updates voorzien. Het gaat onder meer om Fable Anniversary, Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dead Space 2 en 3 en Gears of War 2 en 3.

Wat deze updates precies inhouden is tot op heden een raadsel. Wel weten we dat Microsoft morgen een speciale livestream organiseert om het twintigjarige jubileum van Xbox te vieren. Er gaan al een tijdje geruchten rond dat er tijdens die stream nieuwe games voor backwards compatibility worden onthuld. Zouden de updates van de oudere Xbox 360-games erop kunnen wijzen dat er ook verbeteringen komen voor games die al speelbaar zijn?

Mogelijk komen we morgen tijdens de livestream meer te weten over wat Microsoft van plan is met deze plotselinge updates.

Some Xbox 360 games I’ve had installed for a while all need updates suddenly…

There's a large update being pushed for backwards compatible titles on Xbox right now.

Hopefully new titles and/or features are just around the corner! 🤩✨ pic.twitter.com/UnmiXJje5A

— X̷ßƲᕲZ (@Xbudz) November 13, 2021