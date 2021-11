Xbox liefhebbers: opgelet. Om het 20-jarige jubileum van het merk en de console te vieren, organiseert Microsoft vanavond om 19.00 uur een livestream waarin ze gaan terugkijken op hun favoriete momenten van 20 jaar Xbox. Hoewel de show geen nieuwe aankondigingen bevat, zou het voor liefhebbers van de console wel de moeite waard zijn.

Gezien het een feest betreft, is de kans vrij groot dat Microsoft wat verrassingen in petto heeft. Zo gaan er geruchten rond over een vroegere lancering van de Halo Infinite multiplayer, al zou dat enigszins op losse schroeven staan. Hoe dan ook, check hieronder straks de livestream en belangrijke nieuwtjes lees je natuurlijk hier op PlaySense.