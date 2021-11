Gisteren lieten we nog weten dat er sterke aanwijzingen waren dat de multiplayer van Halo Infinite vervroegd zou verschijnen. De officiële release van de shooter is op 8 december, maar het had er alle schijn van dat de multiplayer vanaf morgen, 15 november, al speelbaar zou worden. Nu kunnen we daar mogelijk weer een streep door zetten.

NateTheHate2, een bekende influencer en insider die juist wist te melden dat de Halo Infinite multiplayer morgen zou verschijnen, heeft via Twitter namelijk gemeld dat de vervroegde release op het allerlaatste moment is uitgesteld. Het is volgens de insider nog steeds de bedoeling dat de multiplayer eerder uitkomt. De release moet alsnog in november plaatsvinden, maar morgen dus niet.

Wat de reden is voor het uitstel, zegt NateTheHate2 niet. Wel zegt de insider dat Microsoft morgen de vervroegde release – ergens in november dus – officieel zal aankondigen en dat de pre-load morgen ook live kan gaan. Morgen vindt er een speciale livestream van Microsoft plaats om het twintigjarige jubileum van Xbox te vieren en dat zou natuurlijk een geschikt moment zijn voor een dergelijke aankondiging. Morgen weten we dus wellicht meer.

Original plans were to have Halo Infinite Multiplayer available on Monday, Nov. 15; but, a delay will push it back a tad bit — still planned for November.

It's not going to release on Monday. We may still get information on its new November date & maybe even the pre-load goes live, but it is no longer going live on Monday as intended.

It was a late and recent change — hence the update I gave.

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) November 14, 2021