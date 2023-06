Eén van de grootste franchises van Microsoft is natuurlijk Halo en waar die reeks doorgaans voorbij komt in showcases, ontbrak Halo deze keer tijdens de Xbox Games Showcase van laatst. Dit betekent echter niet dat de franchise minder belangrijk is voor Microsoft.

In een interview met The Guardian heeft Phil Spencer antwoord gegeven op de vraag waarom we niks van Halo hebben gehoord. De verklaring mag geen grote verrassing zijn, op dit moment is er niet al te veel bijzonders te melden over Halo Infinite.

De Battle Royale-game die volgens geruchten Tatanka als projectnaam heeft ontbrak ook, al had een aankondiging niet misstaan. Volgens Spencer is de stilte rondom Halo goed te verklaren, Microsoft heeft nu veel meer games om te laten zien waardoor ze het zich kunnen veroorloven om Halo ook een keertje over te slaan.