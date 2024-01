Er gaan al geruime tijd verschillende geruchten rond dat er een Battle Royale-modus voor Halo Infinite in ontwikkeling zou zijn. Waarschijnlijk gaan we dit project nooit zien, want er gaan nu geruchten dat deze modus is geannuleerd.

Certain Affinity zou de Battle Royale-modus van Halo Infinite vormgeven, maar Nick Baker – medeoprichter van XboxEra – laat in een podcast weten dat het project verschillende transformaties heeft ondergaan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het annuleren ervan. Andere bronnen van Xbox insider colteastwood komen met dezelfde informatie.

Officieel is het nooit aangekondigd, dus de kans is klein dat we hier vanuit Microsoft iets over zullen horen. Hoe dan ook, als je een Battle Royale-modus in het Halo-universum wel zag zitten, dan zit dat er voorlopig dus helaas niet in.