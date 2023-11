Halo-fans zullen met liefde terugkijken naar de dagen van het legendarische Halo 3, wat na al die tijd misschien wel één van de beste games uit de hele franchise is geweest. Die dagen zijn inmiddels al lang voorbij, maar 343 Industries hoopt toch nog te kunnen kapitaliseren op de hoogtijdagen van de science-fiction shooter.

Vandaag gaat namelijk het nieuwe Operation: Combined Arms evenement van start, waar tevens een battle pass met 20 gratis tiers bijhoort. Dat is echter niet alles, want de ontwikkelaar gaat ook nog eens zeven “refueled” Halo 3 maps in Halo Infinite smijten. De studio heeft de maps samen met de community gemaakt in de Forge modus en levels zoals Guardian, The Pit en Narrows zijn van de partij.

Ten slotte zal de map “Critical Dewpoint” aan de game toegevoegd gaan worden, deze map is gemaakt door ArurBloodshot en ook dit is een greep naar het verleden, toen de naam Halo regelmatig prijkte op de flessen en blikken van het drankje Mountain Dew.

“2007 has arrived in 2023, as seven Halo 3 maps recreated in Forge in partnership with the community are coming to a new matchmaking playlist in Halo Infinite alongside the Combined Arms Operation tomorrow.