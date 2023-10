De naam Halo heeft niet helemaal hetzelfde gewicht wat het vroeger had, maar ontwikkelaar 343 Industries is erop gebrand om Halo Infinite toch nog tot een succes te maken en de game te voorzien van content, met name in de vorm van nieuwe seasons, maps en modi.

Het nieuwste seizoen, Reckoning, zal 17 oktober van start gaan en introduceert twee maps, cosmetica voor de Flood, de terugkeer van Extraction en natuurlijk een nieuwe battle pass. In die laatste categorie heeft de studio echter wel een aantal veranderingen doorgevoerd.

Zo is de gratis content verplaatst naar de eerste 20 tiers van de pass, wat dus minder tijd zal kosten. Daartegenover heeft 343 Industries echter wel een tijdslimiet ge├»ntroduceerd. Je hebt namelijk tot 14 november – de dag waarop de nieuwe “Operations” van start gaan – om die 20 tiers aan content te ontgrendelen. Daarna zullen ze niet meer beschikbaar zijn, tenzij je natuurlijk de premium battle pass hebt aangeschaft.