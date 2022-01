Ondertussen zal bij de meeste mensen al wel bekend zijn dat Microsoft nogal wat studio’s heeft overgenomen en tegenwoordig ook hele uitgevers opkoopt. Naast interne studio’s werkt Microsoft ook met externe partijen als Certain Affinity samen. Deze laatste studio zouden jullie eventueel kunnen kennen van games als Halo en Call of Duty, waar ze een ondersteunende rol bij hebben gespeeld.

Er doen nu geruchten de ronde dat Certain Affinity, die nauw samenwerkt met Microsoft, bezig zou zijn aan een nieuwe spelmodus voor Halo Infinite. Wat deze modus precies zou inhouden, is echter niet bekend. Windows Central meldt wat hints te hebben gehad dat het gaat om een Battle Royale modus voor de populaire shooter van Microsoft. Dat zou op zich niet gek zijn, maar tegelijk geeft men aan dat het ook wat anders kan zijn.

Dit is echter niet alles waar Certain Affinity mee bezig zou zijn. Zo werken ze in alle stilte ook nog aan “Project Suerte”, wat een Monster Hunter-achtige game zou zijn. De studio zou dit project gestart zijn in de zomer van 2020, om de game vervolgens te onthullen in 2023. Een release zou dan weer gepland staan voor het jaar 2024. Hoewel dit nog wel een eindje in de toekomst ligt en het afwachten is of het klopt, ziet het er in ieder geval interessant uit.