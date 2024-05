Halo Infinite kwam uit in december 2021, maar de multiplayer heeft ondertussen aardig wat updates ondergaan waardoor dit segment er in vergelijking met toen heel anders uitziet. 343 Industries laat in een nieuwe video weten hoe deze modus er op dit moment voorstaat.

De multiplayer van Halo Infinite biedt spelers onder andere meer dan 70 maps en haast ontelbare mogelijkheden voor customization. Genoeg content dus om je mee te vermaken en wat er nog meer te ontdekken valt, wordt in de onderstaande video getoond.