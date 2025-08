Halo Infinite herfstupdate komt deze week uit en zit boordevol grote toevoegingen en veranderingen

De ‘Fall 2025 update’ van Halo Infinite is vanaf 5 augustus beschikbaar, en trapt af onder de noemer Operation: Shadows. Met deze update ontvangt de game een reeks grote toevoegingen waaronder nieuwe maps, een nieuw voertuig, updates aan de Forge, een nieuwe battle-pass en meer.

In het overzicht zien we het nieuwe voertuig genaamd de Falcon, die wordt toegevoegd aan de Famished Falcons playlist en een aantal Big Team Battle maps. Daarnaast zien we het nieuwe Vestige Carbine semi-automatische precisiewapen en twee nieuwe maps, Lattice en Serenity. De laatstgenoemde map is een eerbetoon aan Sanctuary uit Halo 2. Aan de Forge wordt een aantal nieuwe features toegevoegd en wijzigingen aangebracht in onder andere de messaging. Ook wordt er het een en ander aangepast aan Firefight en S&D Extraction.

Dit zijn maar een aantal van de veranderingen en toevoegingen die we terug zullen zien in de update. Bekijk de volledige patch notes via deze link. Halo Studios maakt duidelijk dat we de website in de gaten moeten houden voor de aankomende twee Operations, die blijkbaar wat verassende toevoegingen met zich mee zullen brengen.