De officiële releasedatum van Halo Infinite nadert inmiddels snel, want op 8 december moet de game verschijnen. Er lijken nu echter sterke aanwijzingen te zijn dat de multiplayer al eerder uitkomt. Diverse berichten suggereren dat de release van de multiplayer al op 15 november is, aanstaande maandag dus al.

Dit gerucht is afkomstig van meerdere insiders en dataminers. Zo wist HaloDotAPI op Twitter te melden dat de Halo Infinite multiplayer komende maandag uitkomt. Dit bericht werd opgevolgd door dataminer Surasia, die het gerucht verder aanwakkert.

Ook daar hield het nog niet mee op. Influencer NateTheHate2 zegt onafhankelijk een bevestiging te hebben gekregen dat de multiplayer van Halo Infinite inderdaad op 15 november verschijnt. Tot slot werd op Twitter gedeeld dat er in de code van de Xbox Store een releasedatum van 15 november te zien was. Die datum is inmiddels weer aangepast, maar alles bij elkaar zijn de aanwijzingen behoorlijk sterk.

Voor nu lijkt het er dus op dat de multiplayer van Halo Infinite vanaf komende week al te spelen is. Wordt vervolgd dus…

What better way to celebrate the anniversary of the Xbox than with a birthday surprise.

I can independently confirm & share with you today that Halo Infinite multiplayer will be made available on Monday, November 15.

Suit up, Spartans. https://t.co/fLpR86bu4O

