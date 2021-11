Microsoft heeft met Xbox Game Pass een troef in handen, waar zijn concurrenten nog geen direct antwoord op hebben. De huidige staat van de service was echter niet het originele plan. Microsofts head of gaming ecosystems, Sarah Bond, liet in een gesprek met GQ weten dat Xbox Game Pass eigenlijk een verhuurservice moest worden, met de codenaam ‘Arches’. Je kon dan een game huren voor een bepaalde prijs.

Dit werd uiteindelijk veranderd naar een abonnement service, doordat games tegenwoordig het meest opleveren in de eerste twee jaar. Dit was voorheen in de eerste twee maanden. Uitgevers zagen het eerst niet zitten om hun games aan te bieden via Xbox Game Pass, maar wilden het wel proberen met oudere titels om de kat uit de boom te kijken.

Dit heeft duidelijk gewerkt, want je ziet nu regelmatig dat games bij launch al verschijnen op de service van Xbox, of dat ze niet lang na de lancering alsnog worden aangeboden.