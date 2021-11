Remedy Entertainment bouwt de afgelopen jaren al hard aan het groeien en uitbreiden van het bedrijf, en om dit doel te blijven achtervolgen is het bedrijf van plan om in 2022 een nieuwe studio te openen in Zweden, zo bevestigen zij op hun website.

De expansie naar Zweden komt vooral voort uit opgedane ervaring tijdens de Covid-19 periode. Tijdens deze periode heeft Remedy een pilot initiatief gestart in Stockholm om nieuw talent op afstand aan te trekken. Volgens de leidinggevende van deze pilot, Johnny Mang, heeft dit het bedrijf doen leren dat ‘Remedy een gemoedstoestand is, in plaats van een plek in Finland’.

Het huidige plan is om de studio in de eerste helft van 2022 in Stockholm te openen en voor het einde van 2022 tot 25 nieuwe ontwikkelaars aan te nemen om te werken bij deze studio, waar het bedrijf een hybride stijl van werken zal hanteren.

De uitbreiding van de studio komt niet geheel als een verrassing. Na de grote deal die ze met Epic hebben gesloten en wetende dat de studio momenteel nog minstens vier games in ontwikkeling heeft, waaronder mogelijk Alan Wake 2 en een nieuwe PlayStation exclusive, zullen ze genoeg mankracht nodig hebben.