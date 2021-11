Preview | Elden Ring – FromSoftware heeft met de Soulsborne formule iets unieks en de games die daaruit voortvloeien zijn van hoge kwaliteit. Na Dark Souls III leek de franchise voorlopig stil te komen liggen en kwam het uitstekende Sekiro: Shadows Die Twice uit. Het volgende project van de studio, Elden Ring, werd in 2019 aangekondigd en het was op een gegeven moment de vraag wanneer deze game zou verschijnen omdat het zo lang stil was. Afgelopen week vond de open network test plaats en wij konden hier een aantal uur mee aan de slag. Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin (Game of Thrones) sloegen de handen ineen voor Elden Ring en in deze preview kijken we wat ze tot nu toe allemaal bekokstooft hebben.

Rise, Tarnished

In Elden Ring sta je in de schoenen van de Tarnished, een wederom vervloekt persoon dat gebonden is aan een bepaald doel of object en daardoor terug kan keren uit de dood. Dit is inmiddels de bekende formule van FromSoftware en Elden Ring is daarin niet anders. Jouw doel is om de titulaire Elden Ring te bemachtigen en de gang van zaken in de Lands Between te herstellen of te verbeteren. Uiteraard weten we nog lang niet alles over het verhaal en we zullen zeker nog de nodige mysterie in de game gaan vinden. Vreemde NPC’s, zoals we dat kennen uit andere FromSoftware games, zijn ook van de partij en in de network test kwamen we er al gauw eentje tegen. Deze persoon suggereerde dat we maar beter gewoon dood konden gaan in een greppel en daar blijven liggen. De toon werd direct gezet en we wisten donders goed dat we ongetwijfeld weer vaak het loodje zouden leggen.

Net als in de andere games van FromSoftware, worden we ook hier bijgestaan door een NPC. In Elden Ring komen we Melina tegen, die als een Maiden dient en jouw gevonden Runes – de munteenheid in Elden Ring – kan converteren naar meer kracht. Wat betreft het levelen van jouw personage is dat zoals we dat kennen en het is op een paar statistieken na nagenoeg hetzelfde. Wanneer Melina zich aan jouw zijde heeft aangesloten, geeft zij je daarnaast ook een erg belangrijke ring. Wanneer je deze ring draagt, kan je namelijk jouw paard oproepen die je ongetwijfeld nodig hebt in de grote open wereld van de game. Zijn naam is Torrent en hij zal jouw vaste kameraad zijn in dit bloederige en mysterieuze avontuur.

Alle voorgaande Soulsborne delen vormen één geheel

In de network test hadden we de keuze uit een aantal klassen die ieder hun eigen wapens en perks hebben. Nadat we onze keuze hadden gemaakt werden we vrijwel direct in een duistere grot gegooid. In deze grot heb je de keuze om in een gat te vallen, alwaar je de tutorials van de verschillende moves, gameplay en meer kunt volgen. Uiteraard deden wij dit ook om te zien wat er allemaal veranderd is en we kunnen zeggen dat de basis voelt als Dark Souls III. De combat voelt vertrouwd aan en zal voor veel Souls spelers dan ook geen probleem zijn. Wel zijn er flink wat dingen toegevoegd of veranderd, die we kort even willen toelichten. Het grootste verschil is dat je in Elden Ring – net als in Sekiro – kunt springen tijdens het vechten en dat heeft impact op de duels.

Tijdens een sprong kan je met R1 of R2 een aanval uitvoeren en de tweede variant kan ook voor ‘Posture’ schade zorgen. Dit fenomeen is vergelijkbaar met dat van Sekiro en wanneer jij genoeg schade hebt gedaan, zodat jouw vijand uit balans raakt, kan je een kritieke hit toedienen met veel schade. Daarnaast is het hanteren van een tweehandig wapen nu net wat anders en dat is wel even wennen. Je zult namelijk L1 plus de linker- of rechterknop moeten indrukken om dat wapen te gebruiken. Verder keert het stealth element van Sekiro ook terug en je kunt nu gehurkt rondsluipen. Je hoeft dus niet meer langzaam naar een vijand toe te lopen om deze in de rug te steken, zoals we dat kennen van Dark Souls.

Spelers die liever op een defensieve wijze spelen, komen ook aan hun trekken in Elden Ring. Wanneer een vijand jouw schild raakt heb je een kort moment om met R2 een counter aanval te doen. Het beruchte Power Stance uit Dark Souls II – het hanteren van twee wapens uit dezelfde klasse – keert ook terug en werkt nu stukken beter. Wie overigens graag een magie build wil maken kan zich uitleven in Elden Ring. Er is ontzettend veel magie en er zit veel variatie in de verschillende spreuken. Zo kan je een drakenhoofd oproepen en de horde van vijanden in vuur en vlam zetten. Spreuken kan je ook tijdens het rijden op je paard gebruiken. Het vechten als ruiter is overigens goed uitgewerkt en je zult meerdere keren ook vijandige ruiters treffen die niets liever willen dan het steekspel met jou aangaan. Sterft je paard of word je ervan afgegooid, dan ben je lang kwetsbaar op de grond en leg je hoogstwaarschijnlijk het loodje.

Prachtige en goed gevulde open wereld

FromSoftware staat er om bekend enorme fantasie werelden te creëren met allerlei geheimen, mythes en andere legendes en dat is terug te zien in Elden Ring. Vrijwel vanaf het eerste moment in de network test stonden we oog in oog met de Lands Between, de landen waarin je rondreist. Ik kon het niet laten om even stil te staan en de wereld eens goed te verkennen. Zo zagen we vrijwel gelijk de enorme Erdtree, die op de achtergrond gloeit en de wereld verlicht. Verlaten ruïnes, kleine buitenposten, een verloren kasteel, verstopte dungeons en nog veel meer zijn aanwezig in Elden Ring. In deze gevulde wereld zien we ook veel verschillende vijanden voorbijkomen. Denk zoal aan ruiters, een enorme soort trol-achtigen, giftige planten, hongerige wolven en een soort gewapende apenstam.

Daarnaast herbergt de Lands Between veel baasgevechten en deze variëren stuk voor stuk. In één van de dungeons neem je het bijvoorbeeld op tegen een soort katachtige, die in de lucht kan zweven en bovenop je kan springen. Een andere baas zorgt voor kopzorgen vanwege zijn uiterst sterke helm en probeert je constant kopstoten te geven. De eerste ‘echte’ baas in Elden Ring, Margit the Fell Omen, zal voor een zekere dood zorgen. Hij is immers vrij snel en je hebt weinig tijd om te reageren tussen de aanvallen door. Tot slot willen we kort even de framerate problemen aankaarten in Elden Ring. De game kampt op de PlayStation 5 af en toe met wat framedrops die je zeker tijdens het wisselen tussen gebieden zult ervaren. Dit haalt helaas de immersie wat uit de ervaring en we hopen dat FromSoftware dit weet te repareren in de uiteindelijke versie.

Voorlopige conclusie

De network test van Elden Ring gaf ons een duidelijke eerste indruk en we kunnen met een gerust hart zeggen dat de ontwikkelaar iets goeds heeft neergezet. Je zou Elden Ring kunnen zien als een mix van alle voorgaande FromSoftware games en dit past verrassend goed bij elkaar. De combat voelt vertrouwd aan en met wat veranderingen tevens verfrissend. De open wereld van Elden Ring is rijk gevuld met verschillende vijanden, omgevingen en allerlei geheimen die je stuk voor stuk met eigen ogen wilt zien. Wel moeten we zeggen dat de framerate problemen op de PS5 helaas wat irritant waren en dat dit net te vaak voorkwam om het irrelevant te noemen. FromSoftware lijkt echter wel een dijk van een game neer te zetten en de torenhoge verwachtingen van de fans waar te maken.