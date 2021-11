Het is ondertussen een bekend recept: iedere week worden in de Epic Games Store één of meerdere games tijdelijk gratis weggegeven. Momenteel kun je Never Alone en Guild of Dungeoneering gratis downloaden en inmiddels is ook bekend door welke titels deze games komende week vervangen worden in de promotie.

Komende week zijn het namelijk Antstream – Epic Welcome Pack en theHunter: Call of the Wild die gratis uit de Epic Games Store te downloaden zijn. Antstream – Epic Welcome Pack geeft je in-game currency voor Antstream Arcade, een streamingplatform waar ruim 1000 retrogames te spelen zijn. theHunter: Call of the Wild is een game waarin je in een open-wereld kunt jagen op wilde dieren.

Beide games kun je vanaf 25 november zonder extra kosten downloaden.