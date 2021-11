De Star Wars: Battlefront franchise heeft een legendarische naam, maar de laatste twee delen bleven toch niet van de nodige controverse gespaard. Battlefront III leek evenwel een zekerheid… al lijkt het er nu plots op dat EA een pitch voor deze titel in de prullenbak gekeild heeft.

Journalist Tom Henderson laat namelijk op Twitter weten dat EA door de kosten van de licentie het voorstel van DICE heeft afgewezen. Er zouden volgens de uitgever maar liefst 20% meer exemplaren over de toonbank moeten gaan om evenveel geld op te brengen als het vorige deel.

DICE zou zich, door het uitblijven van een nieuwe Battlefront, alvast richten op de volgende Battlefield.

